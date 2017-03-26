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Набитая пассажирами маршрутка лишилась колеса во время движения в Ростове

Набитая пассажирами маршрутка лишилась колеса во время движения в Ростове

Набитая пассажирами маршрутка № 29 лишилась колеса во время движения в Ростове. ДТП случилось 27 марта примерно в 17 часов. когда автобус малой вместимости ехал по улице Обсерваторной в районе АЗС «Газпром».

По словам очевидцев, никто не пострадал только благодаря тому, что «Хендай Каунти» ехал на небольшой скорости. Свидетели также отмечают, что причиной ЧП могла стать не только неисправность в самом автомобиле. В большей степени на это могло повлиять отвратительное состояние дороги на улице Обсерваторной.

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