Набитая пассажирами маршрутка лишилась колеса во время движения в Ростове





Набитая пассажирами маршрутка № 29 лишилась колеса во время движения в Ростове. ДТП случилось 27 марта примерно в 17 часов. когда автобус малой вместимости ехал по улице Обсерваторной в районе АЗС «Газпром».



По словам очевидцев, никто не пострадал только благодаря тому, что «Хендай Каунти» ехал на небольшой скорости. Свидетели также отмечают, что причиной ЧП могла стать не только неисправность в самом автомобиле. В большей степени на это могло повлиять отвратительное состояние дороги на улице Обсерваторной.