На жителя Новочеркасска, предлагавшего следователю 2 млн руб. взятки, завели дело





На жителя Новочеркасска, предлагавшего следователю 2 млн руб. в качестве взятки, завели дело.



38-летний мужчина, подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве, предложил деньги старшему следователю отделения по расследованию преступлений в сфере экономики. За эту сумму он просил не привлекать его к ответственности и не передавать дело в суд.

О полученном предложении следователь доложил руководству. Полицейские организовали оперативные мероприятия, во время которых мужчину задержали при передаче части обещанной суммы – 390 тыс. руб.



На жителя Новочеркасска возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия в особо крупном размере».

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.