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На жителя Новочеркасска, предлагавшего следователю 2 млн руб. взятки, завели дело

На жителя Новочеркасска, предлагавшего следователю 2 млн руб. взятки, завели дело

На жителя Новочеркасска, предлагавшего следователю 2 млн руб. в качестве взятки, завели дело.

38-летний мужчина, подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве, предложил деньги старшему следователю отделения по расследованию преступлений в сфере экономики. За эту сумму он просил не привлекать его к ответственности и не передавать дело в суд.
О полученном предложении следователь доложил руководству. Полицейские организовали оперативные мероприятия, во время которых мужчину задержали при передаче части обещанной суммы – 390 тыс. руб.

На жителя Новочеркасска возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия в особо крупном размере».
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

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