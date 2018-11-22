На Зеленый остров в Ростове планируют построить полноценный мост





Ростов и Зеленый остров может соединить полноценный мост. Об этом рассказал глава администрации Ростова Виталий Кушнарев 23 ноября.



По словам градоначальника, разработка проекта стационарного моста начнётся весной 2019 года. Стоимость строительства оценили в 300 миллионов рублей.



Сити-менеджер отметил, когда сообщение будет налажено, Зелёный остров станет полноценной частью Ростова. Там появится жилые дома и объекты инфраструктуры.



Добавим, что до сих пор остров и мегаполис соединяет понтонный мост, который на зиму убирают. В начале ноября одна из частей переправы затонула. От берега оказались отрезаны сотни людей. Эвакуировать ростовчан и автомобили пришлось спасателям.



Всего было переправлено более 300 человек и 163 машины.