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На Зеленый остров в Ростове планируют построить полноценный мост

На Зеленый остров в Ростове планируют построить полноценный мост

Ростов и Зеленый остров может соединить полноценный мост. Об этом рассказал глава администрации Ростова Виталий Кушнарев 23 ноября.

По словам градоначальника, разработка проекта стационарного моста начнётся весной 2019 года. Стоимость строительства оценили в 300 миллионов рублей.

Сити-менеджер отметил, когда сообщение будет налажено, Зелёный остров станет полноценной частью Ростова. Там появится жилые дома и объекты инфраструктуры.

Добавим, что до сих пор остров и мегаполис соединяет понтонный мост, который на зиму убирают. В начале ноября одна из частей переправы затонула. От берега оказались отрезаны сотни людей. Эвакуировать ростовчан и автомобили пришлось спасателям.

Всего было переправлено более 300 человек и 163 машины.

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