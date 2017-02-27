На Зеленом острове в Ростове обустроят пляж за 1,5 млн. руб.





На Зеленом острове в Ростове обустроят пляж. На это выделили 1,5 млн. руб.



Подрядчика через сайт госзакупок ищет Управление благоустройства Пролетарского района. Деньги нужно потратить на то, чтобы убрать территорию и вывести мусор, выкосить траву, обустроить туалеты и содержать пляж с апреля по сентябрь. Деньги выделят из городского бюджета.



Кроме уборки территории, на Зеленом острове должны обозначить границы для купания, оборудовать спасательный медицинский пункт.



Подрядчик должен будет обследовать и очищать дно, песок, воду, установить три евроконтейнера для мусора. С открытия купального сезона и до его окончания на пункте должны дежурить два спасателя и медсестра.



Победителя розыгрыша объявят 28 февраля.