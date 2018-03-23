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На Западном в Ростове ограничат движение на двух участках дороги

На Западном в Ростове ограничат движение на двух участках дороги

В Ростове в Западном микрорайоне ограничат движение транспорта на двух улицах.

С 17 по 30 апреля нельзя будет проехать по улице Малиновского на участке от улицы Доватора до Еременко и по улице Еременко на отрезке от Малиновского до Мадояна.

В это время здесь будет вестись строительство третьей очереди канализационного коллектора.

Кроме того, из-за опасного состояния объекта культурного наследия на площади Карла Маркса, 1, с 17 апреля по 31 декабря рядом со зданием будет ограничено движение пешеходов.

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