На Западном в Ростове ограничат движение на двух участках дороги





В Ростове в Западном микрорайоне ограничат движение транспорта на двух улицах.



С 17 по 30 апреля нельзя будет проехать по улице Малиновского на участке от улицы Доватора до Еременко и по улице Еременко на отрезке от Малиновского до Мадояна.



В это время здесь будет вестись строительство третьей очереди канализационного коллектора.



Кроме того, из-за опасного состояния объекта культурного наследия на площади Карла Маркса, 1, с 17 апреля по 31 декабря рядом со зданием будет ограничено движение пешеходов.