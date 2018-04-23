На Западном в Ростове образовались пробки из-за ремонта дороги

В Ростове в Западном жилом массиве в рабочий полдень 26 апреля образовались пробки. Причиной заторов стали дорожные работы на улице Малиновского.



Затруднения в движении начинаются от ТЦ «Золотой Вавилон». Пробка растянулась на несколько кварталов. По данным сервиса Яндекс, средняя скорость движения на этом участке не превышает 5 км/ч.



Заторы образовались и на прилегающих улицах Доватора и Еременко.



Напомним, на улице Малиновского на участке от Доватора до Еременко и по улице Еременко на отрезке от Малиновского до Мадояна ограничено движение из-за строительство третьей очереди канализационного коллектора.



Работы будут вестись до 30 апреля.

