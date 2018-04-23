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На Западном в Ростове образовались пробки из-за ремонта дороги

В Ростове в Западном жилом массиве в рабочий полдень 26 апреля образовались пробки. Причиной заторов стали дорожные работы на улице Малиновского.

Затруднения в движении начинаются от ТЦ «Золотой Вавилон». Пробка растянулась на несколько кварталов. По данным сервиса Яндекс, средняя скорость движения на этом участке не превышает 5 км/ч.

Заторы образовались и на прилегающих улицах Доватора и Еременко.

Напомним, на улице Малиновского на участке от Доватора до Еременко и по улице Еременко на отрезке от Малиновского до Мадояна ограничено движение из-за строительство третьей очереди канализационного коллектора.

Работы будут вестись до 30 апреля.

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