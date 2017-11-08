На Южном подъезде к Ростову с 11 ноября изменится схема движения



На Южном подъезде к Ростову с 11 ноября изменится схема движения транспорта. Изменение связано с открытием рабочего движения по вновь построенному участку автомобильной дороги.



В 10 утра для транспорта откроют пойменный мост и мост-эстакаду № 1.

- С целью дополнительного дорожного регулирования и организации бесперебойного и безопасного дорожного движения по федеральной трассе в местах открытия рабочего движения будут выставлены дополнительные экипажи ДПС, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Как сообщалось ранее, по второй - въездной – эстакаде движение откроют до конца этого года. Полностью реконструкция на этом участке завершится в мае следующего года.