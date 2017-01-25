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На юге России разыскивают жителя Ростовской области, пропавшего по дороге домой

На юге России разыскивают жителя Ростовской области, пропавшего по дороге домой

Житель Ростовской области 30-летний Александр Кузнецов пропал по пути домой из Краснодарского края в Ростовскую область.

О местонахождении жителя станицы Милютинской ничего не известно почти три недели. 6 января он выехал из Тамани домой и пропал.

Особой приметой молодого человека является то, что у него нет двух пальцев на левой руке и небольшой шрам на подбородке. В момент исчезновения на мужчине была черная куртка и джинсы.

Александр работал в городе Тамань Краснодарского края. Во время смены ему стало плохо. У него начались сильные головные боли и работодатели отправили дончанина домой. Коллеги посадили молодого человека в автобус, после этого о нем ничего неизвестно. Родители Александра написали заявление в полицию об его исчезновении.

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