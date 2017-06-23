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На выпускном вечере в Ростове выступит рэпер L'One

На выпускном вечере в Ростове выступит рэпер L'One
На выпускном вечере в Ростове выступит рэпер L'One. Праздник пройдет в ночь с 26 на 27 июня на улице Береговой. Выпускники начнут собираться на Набережной уже с 23:00, где они должны пройти обязательную регистрацию: на празднике – строгая пропускная система из соображений безопасности.
Регистрация продлится до 00:30.

Выступление L'One начнется в два часа ночи. Артист будет развлекать вчерашних школьников в течение часа.
На выпускном также выступят шоу-балет «Надежда», Тесла-шоу, барабанное трейбл-шоу, дуэт ходулистов «Сюрледон» и скрипичное шоу «Трио Голд».

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