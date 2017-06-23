На выпускном вечере в Ростове выступит рэпер L'One



На выпускном вечере в Ростове выступит рэпер L'One. Праздник пройдет в ночь с 26 на 27 июня на улице Береговой. Выпускники начнут собираться на Набережной уже с 23:00, где они должны пройти обязательную регистрацию: на празднике – строгая пропускная система из соображений безопасности.

Регистрация продлится до 00:30.



Выступление L'One начнется в два часа ночи. Артист будет развлекать вчерашних школьников в течение часа.

На выпускном также выступят шоу-балет «Надежда», Тесла-шоу, барабанное трейбл-шоу, дуэт ходулистов «Сюрледон» и скрипичное шоу «Трио Голд».