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На выходных жителей Ростовской области ждут дожди

На выходных жителей Ростовской области ждут дожди
На выходных жителей Ростовской области ждут дожди. Такие данные сообщает донской Гидрометцентр.

По данным специалистов, 14 сентября температура воздуха достигнет 29 градусов. Возможны дождь и сильный ветер. Порывы будут достигать четырех метров в секунду.

На следующий день, 15 сентября, столбик термометра упадет до 26 градусов. Кроме того, Гидрометцентр прогнозирует дождь с ветром.

В воскресенье станет холоднее еще на два градуса, температура понизится до 24 градусов. В этот день также может пойти дождь. Скорость ветра – 3 метра в секунду.

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