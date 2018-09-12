На выходных жителей Ростовской области ждут дожди



На выходных жителей Ростовской области ждут дожди. Такие данные сообщает донской Гидрометцентр.



По данным специалистов, 14 сентября температура воздуха достигнет 29 градусов. Возможны дождь и сильный ветер. Порывы будут достигать четырех метров в секунду.



На следующий день, 15 сентября, столбик термометра упадет до 26 градусов. Кроме того, Гидрометцентр прогнозирует дождь с ветром.



В воскресенье станет холоднее еще на два градуса, температура понизится до 24 градусов. В этот день также может пойти дождь. Скорость ветра – 3 метра в секунду.