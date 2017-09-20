На выходных в Ростовскую область придёт похолодание



На предстоящих выходных в Ростовской области ожидается похолодание сразу на 5-6 градусов.



Если в пятницу, 22 сентября, на Дону средняя температура - 30 градусов, то уже в субботу прогнозируется только 25 градусов тепла. В большинстве районов переменная облачность. Небольшие дожди ожидаются в Сальске и Таганроге.



В воскресенье, 24 сентября, температура опустится ещё на один градус и составит в среднем по области +24. В регионе сохранится пасмурная погода. Небольшие осадки прогнозируются в Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Сальске и Таганроге. Ночью похолодает до +15...+13 градусов.



В Ростове в субботу - 25 градусов тепла, в воскресенье – 24. Дожди в донской столице не прогнозируются, но погода будет пасмурной.