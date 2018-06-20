На выходных в Ростовской области ожидается ливень с грозой, шквалистый ветер и град





В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. На Дону в выходные дни ожидается резкое ухудшение погоды.



По данным ростовского Гидрометцентра, вечером и до конца суток 23 июня, а также 24 и 25 июня местами по региону прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-24 м/с.



Жителей и гостей области спасатели просят быть внимательными и осторожными. В случае необходимости следует звонить по телефону: 112.