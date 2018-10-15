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На выходных в Ростовской области будет дождливо и ветрено

На выходных в Ростовской области будет дождливо и ветрено
На выходных в Ростовской области ожидается дождливая и ветреная погода, сообщает Ростовский гидрометцентр.

В пятницу температура воздуха составит +21 градус. Скорость ветра достигнет 3 метров в секунду. Кроме того, ночью ожидаются осадки.

20 октября похолодает на два градуса. Скорость ветра составит 1 метр в секунду. Днем без осадков, а ночью снова прогнозируют дожди.

В последний день выходных также ожидаются дожди. Столбики термометров опустятся до +18 градусов. Скорость ветра – 3 метра в секунду.

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