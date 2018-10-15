На выходных в Ростовской области будет дождливо и ветрено



На выходных в Ростовской области ожидается дождливая и ветреная погода, сообщает Ростовский гидрометцентр.



В пятницу температура воздуха составит +21 градус. Скорость ветра достигнет 3 метров в секунду. Кроме того, ночью ожидаются осадки.



20 октября похолодает на два градуса. Скорость ветра составит 1 метр в секунду. Днем без осадков, а ночью снова прогнозируют дожди.



В последний день выходных также ожидаются дожди. Столбики термометров опустятся до +18 градусов. Скорость ветра – 3 метра в секунду.