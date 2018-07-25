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На выходных в Ростове снова обещают дожди с грозами

На выходных в Ростове снова обещают дожди с грозами

На ближайшие выходные в Ростове сохраняется штормовое предупреждение.

По информации Ростовского гидрометеоцентра, в донской столице 28, 29 и 30 июля ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Ростовчан просят во время грозы не разговаривать на улице по мобильному телефону, не купаться в водоёмах, не прятаться под одиноким или высоким деревом.
- В случае скачков напряжения, необходимо обесточить электроприборы. Также при объявленном штормовом предупреждении не следует парковать автомобили и оставлять детские коляски в низинах, под деревьями и конструкциями, - рекомендуют в МЧС. - Не нужна пытаться самостоятельно преодолеть затопленные участки. Желательно воздержаться от посещений с детьми спортивных, развлекательных учреждений.

Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, в Ростове организовано дежурство спасателей и откачивающей техники на проблемных участках.

В экстренных ситуациях следует звонить по телефону – 112.

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