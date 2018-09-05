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На выходных в Ростове пройдут дожди

На выходных в Ростове пройдут дожди
На выходных в Ростове пройдут дожди. По информации Ростгидрометцентра, в субботу, 8 сентября, в донской столице небо затянет облаками. Ожидаются осадки. Температура воздуха будет +25 градусов днем и +17 градусов - ночью.

В воскресенье, 9 сентября, в Ростове пройдет дождь. Небо будет облачным. Температура воздуха днем опустится до +24 градусов, а ночью - до +17.

Однако уже в понедельник синоптики обещают погожий день без осадков. Тем не менее небо останется облачным.

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