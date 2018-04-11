На выходных в Ростове пройдёт первая в этом году сельхозярмарка





В Ростове на выходных пройдёт первая в 2018 году сельхозярмарка.



Уличная торговля развернётся 14 апреля на проспекте Кировском от улицы Малюгиной до Красноармейской. На ярмарке ростовчане смогут купить товары донских производителей. В широком ассортименте будут представлены овощи, фрукты, крупы, мёд, мясные и хлебобулочные изделия. Организаторы обещают, что цены на продукты будут ниже рыночных на 10-15%.



Время работы ярмарки – с 7 до 15 часов.