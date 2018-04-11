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На выходных в Ростове пройдёт первая в этом году сельхозярмарка

На выходных в Ростове пройдёт первая в этом году сельхозярмарка

В Ростове на выходных пройдёт первая в 2018 году сельхозярмарка.

Уличная торговля развернётся 14 апреля на проспекте Кировском от улицы Малюгиной до Красноармейской. На ярмарке ростовчане смогут купить товары донских производителей. В широком ассортименте будут представлены овощи, фрукты, крупы, мёд, мясные и хлебобулочные изделия. Организаторы обещают, что цены на продукты будут ниже рыночных на 10-15%.

Время работы ярмарки – с 7 до 15 часов.

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