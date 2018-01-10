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На выходных в Ростове прогнозируются мороз и снег

На выходных в Ростове прогнозируются мороз и снег
Фото: Фартушный.рф

На ближайших выходных в Ростове ожидаются мороз и снег.

Осадки прогнозируются с утра в субботу, 13 января. При этом похолодает до -3, а к вечеру температура опустится до -5 градусов. Ветер северо-восточный, 6-7 м/с, местами его порывы могут достигать 11-12 м/с.

В воскресенье температура станет ещё ниже: днём в Ростове - до -6, вечером -
до -8 градусов. Ветер усилится до 8 м/с, а порывы будут достигать 13-15 м/с. В этот день осадков не ожидается, но в начале следующей недели снова пойдёт снег.

Снег в последний рабочий день недели и в выходные прогнозируется и в большинстве районов Ростовской области. На севере региона ожидается до -6 днём и до -10 ночью, на юге области -5 - днём и до -6 - ночью.

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