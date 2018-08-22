На выходных в Ростове прогнозируется тёплая и солнечная погода



В Ростове в ближайшие выходные ожидается тёплая и солнечная погода. При этом сильной жары не ожидается.



В субботу, 25 августа, днём в Ростове +29…+30 градусов, ночью температура опустится до +17…+19 градусов. День будет ясным и солнечным.



В воскресенье столбики термометра покажут не выше 31 градуса, а ночью похолодает до +20…+21 градуса. В течение дня также будет солнечно, ветер 5-6 метров в секунду.



В Ростовской области на выходных ночью +13…+18 градусов, по северу и востоку до +4, днём +25…+30. Осадков в эти дни не ожидается, ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с.