На выходных в Ростове прогнозируются плюсовая температура и снегопад



В Ростове на выходных прогнозируются плюсовая температура и снегопад. Так, в субботу, 25 ноября, в донской столице температура - от 0 до +1. Практически весь день будет пасмурно. В воскресенье - от 0 до +2, при этом будет идти снег. Ночью температура опустится до -4.



В северных районах области на выходных - до -3, на юге региона - до +1. В большинстве районов в воскресенье также прогнозируется снег.



На следующей неделе в Ростовской области ожидается плюсовая температура.