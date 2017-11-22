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На выходных в Ростове прогнозируются плюсовая температура и снегопад

На выходных в Ростове прогнозируются плюсовая температура и снегопад
В Ростове на выходных прогнозируются плюсовая температура и снегопад. Так, в субботу, 25 ноября, в донской столице температура - от 0 до +1. Практически весь день будет пасмурно. В воскресенье - от 0 до +2, при этом будет идти снег. Ночью температура опустится до -4.

В северных районах области на выходных - до -3, на юге региона - до +1. В большинстве районов в воскресенье также прогнозируется снег.

На следующей неделе в Ростовской области ожидается плюсовая температура.

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