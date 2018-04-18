На выходных в Ростове прогнозируется дождь





В донской столице на выходных прогнозируется дождь. Осадки ожидаются в воскресенье.



По данным синоптиков, в субботу, 21 апреля, в Ростове будет ясно. С утра - до +7, к обеду температура поднимется до +17 градусов. В воскресенье, 22 апреля, дождь пойдёт с самого утра, однако станет теплее. Столбики термометра поднимутся до +11 градусов, а к полудню - до +18 градусов. Осадки будут идти в течение всего дня.



В большинстве районов Ростовской области в эти выходные - небольшой и умеренный дождь. Ветер - 7-12 м/с, утром и днём местами порывы до 13-18 м/с. Ночью температура воздуха будет +4…+9 градусов, днём - до +9…+14, по югу и востоку - до + 17 градусов.