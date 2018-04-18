Авторизация

Регистрация


  • USD 60.86
  • EUR 75.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На выходных в Ростове прогнозируется дождь

На выходных в Ростове прогнозируется дождь

В донской столице на выходных прогнозируется дождь. Осадки ожидаются в воскресенье.

По данным синоптиков, в субботу, 21 апреля, в Ростове будет ясно. С утра - до +7, к обеду температура поднимется до +17 градусов. В воскресенье, 22 апреля, дождь пойдёт с самого утра, однако станет теплее. Столбики термометра поднимутся до +11 градусов, а к полудню - до +18 градусов. Осадки будут идти в течение всего дня.

В большинстве районов Ростовской области в эти выходные - небольшой и умеренный дождь. Ветер - 7-12 м/с, утром и днём местами порывы до 13-18 м/с. Ночью температура воздуха будет +4…+9 градусов, днём - до +9…+14, по югу и востоку - до + 17 градусов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.