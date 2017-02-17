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На выходных в Ростове потеплеет

На выходных в Ростове потеплеет

Днем на выходных, 18 и 19 февраля, в Ростове ожидается плюсовая температура. Столбик термометра поднимется до +2...+3 градусов, однако ночью все еще будет морозно: -7 градусов в субботу и -2 в воскресенье. При этом прогнозируется небольшой снег с дождем.

На следующей неделе в южной столице уже не ожидается заморозков. В понедельник ожидается до +4, а уже в четверг, 23 февраля, столбик термометра достигнет отметки +10 градусов. В течение недели будут идти дожди.

На севере области в эти выходные по ночам будет мороз до -10 градусов в субботу и до -3 в воскресенье. Но днем станет теплее - +1...+3 градуса. В течение недели ночью также будут небольшие заморозки, а днем температура будет подниматься до +3...+5 градусов.

На юге области на выходных ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от +1 до +3 градусов, ночью -4...-10. В течение недели прогнозируются осадки, но значительно потеплеет: температура днем будет достигать +8...+10 градусов.

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