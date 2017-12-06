На выходных в Ростове потеплеет до 8 градусов



В Ростове на выходных потеплеет до +8 градусов.



По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 декабря, в донской столице будет +5, в воскресенье потеплеет ещё на три градуса. Ночью температура будет опускаться до -2. При этом в субботу ожидается переменная облачность, а на следующий день - небольшой дождь.



На юге области в выходные термометр покажет до +6, на севере - до +4. В ряде районов в воскресенье также небольшой дождь.

Минусовая температура в Ростове ожидается только в конце следующей недели.