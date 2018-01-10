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На выходных в Ростове ожидается ухудшение погоды

На выходных в Ростове ожидается ухудшение погоды
В Ростове на выходных ожидается ухудшение погоды. По информации Ростовского Гидрометцентра, ночью 13 января прогнозируется небольшой снег, который будет сопровождаться северо-восточным ветром, 9-14 м/с, порывы будут достигать до 18 м/с. Температура воздуха ночью - до -5…-7 градусов, днём - до -3…-5 градусов.

В воскресенье, 14 января, также будет идти снег, ожидается слабая метель. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с. Ночью в Ростове - до - 9, днём - до -7 градусов.

В городском управлении ГО и ЧС сообщают о возможных ЧП, связанных с ухудшением погоды.
- Возможны перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи, падения веток, деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм, - отмечают в ведомстве.

Жителей Ростова просят соблюдать меры предосторожности. В случае необходимости следует звонить по единому номеру спасения: 112.

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