На выходных в Ростове ожидается ухудшение погоды



В Ростове на выходных ожидается ухудшение погоды. По информации Ростовского Гидрометцентра, ночью 13 января прогнозируется небольшой снег, который будет сопровождаться северо-восточным ветром, 9-14 м/с, порывы будут достигать до 18 м/с. Температура воздуха ночью - до -5…-7 градусов, днём - до -3…-5 градусов.



В воскресенье, 14 января, также будет идти снег, ожидается слабая метель. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с. Ночью в Ростове - до - 9, днём - до -7 градусов.



В городском управлении ГО и ЧС сообщают о возможных ЧП, связанных с ухудшением погоды.

- Возможны перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи, падения веток, деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм, - отмечают в ведомстве.



Жителей Ростова просят соблюдать меры предосторожности. В случае необходимости следует звонить по единому номеру спасения: 112.