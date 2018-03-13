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На выходных в Ростове ожидается теплая и дождливая погода

На выходных в Ростове ожидается теплая и дождливая погода
По данным Гидрометцентра, все выходные в Южной столице будет лить дождь. При этом температура воздуха будет выше, чем была на протяжении недели.

Так, в субботу столбик термометра покажет днём 12 градусов тепла. В этот день, 17 марта, в городе будет наблюдаться слабая геомагнитная буря. Утром и днём пойдет небольшой дождь.

В воскресенье, 18 марта, температура воздуха упадет до 7 градусов тепла. Проливной дождь смоет в донской столице последние залежи снега на тротуарах. Синоптики сообщают, что ночью столбик термометра покажет -4 градуса.

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