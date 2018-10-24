На выходных в Ростове ожидается сухая и безветренная погода



Сухая и безветренная погода ожидает жителей и гостей донской столицы в эти выходные. Об этом сообщает Ростовгидрометцентр.



Ночью 26 октября температура воздуха опустится до +3 градусов. Однако днем в субботу потеплеет до +13 градусов. Осадков в первый выходной день не ожидается. Ветер южный, 4 метра в секунду.



Ночью, с 27 на 28 октября, столбики термометров покажут +8 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до +19 градусов. Осадков, как и сильного ветра в донской столице не ожидается. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.



С начала недели еще несколько дней будет держаться теплая погода, а уже к концу начнется похолодание.