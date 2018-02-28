Авторизация

Регистрация


  • USD 56.66
  • EUR 69.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На выходные в Ростове ожидаются плюсовая температура и снег с дождём

На выходные в Ростове ожидаются плюсовая температура и снег с дождём
Фото: Arena.press
В Ростове на выходные прогнозируются плюсовая температура и осадки.

Утром в субботу, 3 марта, в донской столице пойдёт снег, и будет небольшой мороз. К обеду температура поднимется до +2, а снег сменится дождём. Ночью похолодает до -5.

В воскресенье, 4 марта, утром в Ростове снова прогнозируется дождь. Днём температура поднимется до +2, а к вечеру опустится до -3. Все выходные в городе будет пасмурно.

В Ростовской области в субботу и воскресенье облачно, с прояснениями. Ночью в большинстве районов, а днём - местами выпадут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью - от -4 до -9 градусов, днём - от -3 до -8 градусов, по югу - до 0 градусов. На дорогах - гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.