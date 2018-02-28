На выходные в Ростове ожидаются плюсовая температура и снег с дождём



Фото: Arena.press

В Ростове на выходные прогнозируются плюсовая температура и осадки.



Утром в субботу, 3 марта, в донской столице пойдёт снег, и будет небольшой мороз. К обеду температура поднимется до +2, а снег сменится дождём. Ночью похолодает до -5.



В воскресенье, 4 марта, утром в Ростове снова прогнозируется дождь. Днём температура поднимется до +2, а к вечеру опустится до -3. Все выходные в городе будет пасмурно.



В Ростовской области в субботу и воскресенье облачно, с прояснениями. Ночью в большинстве районов, а днём - местами выпадут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью - от -4 до -9 градусов, днём - от -3 до -8 градусов, по югу - до 0 градусов. На дорогах - гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.