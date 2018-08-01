На выходных в Ростове откроют движение по Театральной площади





В Ростове движение на Театральной площади откроют на выходных.



Рабочие уже полностью демонтировали конструкции фан-зоны. Осталось выполнить расчистку и уборку территории.

- Работы планируется завершить в ночь на 4 августа, - сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. - К шести утра проезд для транспорта будет открыт.



После открытия проезда на Театральной площади будет возобновлено движение автобусов №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 98, 55-МТ и 80-МТ.



Движение троллейбусов, а также трамвайного маршрута № 4 будет запущено после восстановления контактной сети.

Также сообщается, что временные остановочные пункты на проспекте Театральном будут отменены.