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На выходных в Ростове откроют движение по Театральной площади

На выходных в Ростове откроют движение по Театральной площади

В Ростове движение на Театральной площади откроют на выходных.

Рабочие уже полностью демонтировали конструкции фан-зоны. Осталось выполнить расчистку и уборку территории.
- Работы планируется завершить в ночь на 4 августа, - сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. - К шести утра проезд для транспорта будет открыт.

После открытия проезда на Театральной площади будет возобновлено движение автобусов №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 98, 55-МТ и 80-МТ.

Движение троллейбусов, а также трамвайного маршрута № 4 будет запущено после восстановления контактной сети.
Также сообщается, что временные остановочные пункты на проспекте Театральном будут отменены.

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