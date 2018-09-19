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На выходных в Ростове будет по-летнему жарко

На выходных в Ростове будет по-летнему жарко
Фото: Photosight.ru
Ближайшие выходные в Ростове подарят пару жарких дней. В донской столице будет по-летнему жарко.

В субботу, 22 сентября, с утра в Ростове будет +26 градусов. К обеду воздух прогреется до +30, а к вечеру температура снова опустится до +26 градусов. День будет ясным и солнечным.

Утром в воскресенье прогнозируется +25 градусов, днём температура не поднимется выше +27. При этом солнце периодически будет скрываться за облаками. Вечером ожидается дождь, похолодает до +22 градусов. Ночью температура опустится до +15 градусов.

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