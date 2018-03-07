На выходных в Ростове будет идти снег с дождём





В донской столице на выходных прогнозируется снег с дождём.



23 декабря в Ростове на протяжении всего дня ожидается небольшой снег. Днём - +1, к вечеру температура опустится до -1. Утром 24 декабря также прогнозируется снег. К вечеру он перейдёт в дождь, при этом температура поднимется до +3.



В большинстве районов Ростовской области в эти выходные тоже ожидаются осадки. Температура днём на юге региона - до +3, ночью - до -3, на севере области днём - до +1, ночью - до -4. На дорогах - гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.