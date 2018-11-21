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На выходных ростовчан ждет морозная погода без осадков

На выходных ростовчан ждет морозная погода без осадков
На выходных ростовчан ждет морозная погода без осадков. Информацию об этом передает ростовский Гидрометцентр.

24 ноября температура воздуха ночью снизится до -8 градусов. Днем потеплеет до -2. Будет облачно, но без осадков.

На следующий день, 25 ноября, ночью похолодает до -6. Днем станет теплее до -1. Осадков в этот день также не ожидается.

В условиях ухудшения погоды автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендуют не ходить под козырьками домов.

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