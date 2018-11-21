На выходных ростовчан ждет морозная погода без осадков



На выходных ростовчан ждет морозная погода без осадков. Информацию об этом передает ростовский Гидрометцентр.



24 ноября температура воздуха ночью снизится до -8 градусов. Днем потеплеет до -2. Будет облачно, но без осадков.



На следующий день, 25 ноября, ночью похолодает до -6. Днем станет теплее до -1. Осадков в этот день также не ожидается.



В условиях ухудшения погоды автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендуют не ходить под козырьками домов.