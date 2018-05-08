На выходных погода в Ростове будет прохладной и дождливой



На выходных погода в Ростове будет прохладной и дождливой. Такую информацию предоставляет ростовский Гидрометцентр.



Так, в субботу, 12 мая, в донской столице будет облачно. Температура воздуха ночью - до +7 градусов. Днем будет пасмурно, до +17. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3 м/с.



В воскресенье, 13 мая, ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура будет равняться 9 градусам выше нуля ночью и до +18 днем. Ветер восточный, 3 м/с.