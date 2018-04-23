На время тренировок парада и Дня Победы в Ростове изменится схема движения общественного транспорта





В Ростове во время репетиции парада и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, изменится схема движения общественного транспорта.



26 апреля и 3 мая автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 98 с 17:00 до 00:30 будут ходить по схеме: Привокзальная площадь – Большая Садовая – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее – по обычным маршрутам в обоих направлениях.



5 мая с 6:00 до 00:00 эти автобусы будут двигаться по другому маршруту: от Привокзальной площади они станут направляться по Большой Садовой и на проспекте Кировском поворачивать на Красноармейскую, затем – через проспекты Театральный и Шолохова по привычной схеме.



9 мая с 6:00 до 10:00 автобусы от Привокзальной площади будут двигаться по улице Красноармейской до Театрального проспекта, затем – по проспекту Шолохова и далее – по своим маршрутам в обоих направлениях.



В этот же день с 10:00 и до 00:00 схема снова изменится. Транспорт от Привокзальной площади направится по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского и там повернёт на Красноармейскую, затем проследует до Театрального и свернёт на Шолохова.



Автобусы № 70 и № 80 26 апреля, 3 мая с 17:00 до 00:30 будут ходить по схеме: Большая Садовая – проспект Театральный – улица Закруткина – улица Н. Нольная – Мясникова и далее – по своим маршрутам. В обратном направлении транспорт будет двигаться по улице Мясникова, затем – по 1-й Линии, Закруткина, проспекту Театральному.



5 мая с 6:00 до 00:00 маршрут будет другим. От Привокзальной площади автобусы направятся по Большой Садовой до проспекта Кировского, где повернут на Красноармейскую, затем – на проспект Театральный и проспект Шолохова, оттуда – на 20-ю Линию.



9 мая с 6:00 до 10:00 автобусы №№ 70 и 80 будут ходить по Красноармейской до Шолохова и затем поворачивать на 20-ю Линию.



Маршрутки № 55-МТ и № 80-МТ 26 апреля, 3 мая с 17:00 до 00:30 пойдут по схеме: улица Красноармейская – проспект Театральный – улица Закруткина – улица Н. Нольная – улица Мясникова и далее – по своим маршрутам. В обратном направлении они будут двигаться через улицы Мясникова, 1-ю Линию, Закруткина, проспект Театральный, Красноармейскую.



5 и 9 мая эти маршрутки весь день будут двигаться по схеме: улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова – улица 20-я Линия и далее – по своим маршрутам в обоих направлениях.



Движение маршрутки № 98 26 апреля и 3 мая с 17:00 до 00:30 будет осуществляться по улице Красноармейской, проспекту Театральному, улицам Закруткина, Н. Нольной, Мясникова, 14-й Линии, Закруткина, 19-й Линии, площади К. Маркса. В обратном направлении транспорт пойдёт через площадь К. Маркса по 19-й Линии, Закруткина, проспекту Театральному, Красноармейской.



5 и 9 мая весь день маршрутка № 98 будет ходить по схеме: улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова – улица 20-я Линия.



26 апреля и 3 мая с 17:00 до 00:30, 5 и 9 мая с 6:00 до 00:00 троллейбус № 1 будет двигаться по маршруту: Привокзальная площадь – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее – по своей привычной схеме в обоих направлениях.



Схема движения троллейбусов № 2 и № 22 будет укорочена до площади Свободы.



5 и 9 мая не будут работать трамваи № 1 и № 4. Подвижной состав будет перераспределён на другие маршруты.



Трамвай № 10 будет ходить по маршруту: улица М. Горького – переулок Крепостной – улица Текучева – переулок Нахичеванский – улица Черепахина – переулок Крепостной – улица М. Горького и далее – по своему маршруту.



Эти же схемы движения будут действовать в резервный день 4 мая, в случае, если будет проводиться дополнительная репетиция парада.