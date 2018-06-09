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На время ЧМ в здании старого ростовского аэропорта откроют медпункт и туалет

На время ЧМ в здании старого ростовского аэропорта откроют медпункт и туалет
В Ростове в здании старого аэропорта на время чемпионата мира откроют медпункт и туалет. Об этом сообщили на организационном совещании в Правительстве Ростовской области.

В помещении бывшего аэропорта будут дежурить медицинские работники, волонтёры, сотрудники МЧС и нацгвардии. Для посетителей откроют туалет.

На площадке перед зданием аэровокзала обустроена перехватывающая парковка на 10 тысяч мест. Она будет работать с 15 июня по 3 июля. Въехать на неё можно будет с проспекта Шолохова. В дни матчей (17, 20, 23 и 26 июня) транспортное сообщение между парковкой и стадионом будет осуществляться автобусами-шаттлами маршрута S7 и аккредитованными такси. Для них предусмотрены отдельные въезд и выезд на площадь Воинской Славы. А между матчами болельщиков довезет до парковки, где они оставили машину, городской автобус № 7.

На парковке для автомобилистов установят автоматы по продаже безалкогольных напитков и снеков. Здесь же будут работать точки фастфуда.

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