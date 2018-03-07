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На въезде в город сломана надпись «Ростов-на-Дону» у памятника «Тачанка»

На въезде в город сломана надпись «Ростов-на-Дону» у памятника «Тачанка»
В Ростове на въезде в город у памятника «Тачанка» сломана надпись. Буквы треснули, а на некоторых отпали куски пластика.
Повреждения заметили ростовчане, которые сфотографировали надпись и выложили снимки в соцсеть. Так, на некоторых буквах появились сколы и большие трещины, а от «А» и вовсе отвалился кусок пластика.

Пользователи полагают, что надпись повредили вандалы. Однако не меньше тех, кто уверен, что хрупкий пластик не выдержал мороза, ветра и ударов камней, летящих с дороги.
«Еще бы из картона сделали, - возмутился местный житель. - Были нормальные добротные буквы, зачем их нужно было менять на этот хлам?».

На въезде в город сломана надпись «Ростов-на-Дону» у памятника «Тачанка»

Добавим, что на реконструкцию памятного знака перед «Тачанкой» из бюджета было выделено около пяти с половиной миллионов рублей. Синие буквы на постаменте заменили на красные, а в верхней части конструкции появился герб донской столицы. При этом ордена Ленина и Великой Отечественной войны были демонтированы. Вместо них над надписью появилось изображение наград.

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