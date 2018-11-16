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На установку скамеек в Первомайском районе Ростова потратят более 800 тысяч рублей

На установку скамеек в Первомайском районе Ростова потратят более 800 тысяч рублей
В Ростове на установку скамеек и других малых архитектурных форм потратят более 800 тыс. руб.

Благоустроить планируется Первомайский район города. Соответствующие заявки были размещены на сайте госзакупок. Победитель аукциона – индивидуальный предприниматель, должен установить 10 лавочек, такое же количество урн и 18 вазонов для растений.

Работы по установке элементов благоустройства должны завершиться в 2018 году.

Добавим, что всего в Ростовской области потратят на благоустройство общественных и дворовых территорий более 1,6 млрд руб.

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