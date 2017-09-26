На улице Нариманова в Ростове закроют движение
В Ростове на улице Нариманова 29 сентября закроют движение транспорта. Из-за ремонта канализационного коллектора движение ограничат от переулка Пирогова до переулка Забайкальского.
Напомним, 26 сентября на улице Нариманова произошла коммунальная авария. В районе дома № 22 произошёл провал канализационного коллектора. Во время обрушения грунта была повреждена водопроводная труба диаметром 150 мм. Чтобы устранить последствия ЧП, рабочим нужно заменить 100 погонных метров коллектора.