На улице Металлургической в Ростове запретят остановку транспорта





В Ростове вводится еще одно ограничение для транспорта. С 29 сентября на улице Металлургической будет запрещена остановка автомобилей.



Как сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.



Останавливаться будет нельзя рядом с домом № 102/2 на левой полосе движения в прямом и обратном направлении.