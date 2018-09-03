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На улице Металлургической в Ростове запретят остановку транспорта

На улице Металлургической в Ростове запретят остановку транспорта

В Ростове вводится еще одно ограничение для транспорта. С 29 сентября на улице Металлургической будет запрещена остановка автомобилей.

Как сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.

Останавливаться будет нельзя рядом с домом № 102/2 на левой полосе движения в прямом и обратном направлении.

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