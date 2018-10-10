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На улице Малиновского и проспекте Шолохова в Ростове продлили ограничение движения

На улице Малиновского и проспекте Шолохова в Ростове продлили ограничение движения
В Ростове продлили ограничение движения на ряде улиц.

В связи с прокладкой ливневой канализации на улице 2-й Краснодарской до 10 ноября продлено ограничение по улице Малиновского в створе дома № 3. Для движения закрыта одна полоса дороги.

Кроме того, из-за строительства кабельной линии до 28 декабря будет ограничено движение по правой полосе дороги на проспекте Шолохова от 14-й Линии до площади Энергетиков (в направлении пл. Энергетиков). А также нельзя будет проехать по 14-й Линии на отрезке от проспекта Шолохова до Текучева (в направлении ул. Текучева), по 1-й Конной Армии на участке от улицы Текучева до площади Комбайностроителей (в направлении пл. Комбайностроителей).

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