На улице Красноармейской сократят число маршруток, а по Малиновского пустят троллейбус





В ближайшие годы в Ростове значительно снизится число маршрутных такси, их заменят автобусами большой вместимости. В частности, гораздо меньше микроавтобусов станет на улице Красноармейской.



Подробнее об этих и других изменениях, касающихся городского транспорта, во время круглого стола 9 ноября рассказал заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.



Так, за последние два года произошло серьёзное пополнение подвижных составов. В 2016-2017 году запланировано приобретение 30 низкопольных трамваев с кондиционерами, которые проектировались специально для Ростова. Таким образом, к новому году в донской столице будет полностью обновлен трамвайный парк. Такого масштабного обновления подвижного состава электротранспорта не было последние 25 лет.

- Кроме того, 14 вагонов, закупленных в 2017 году, оснащены камерами видеонаблюдения, - отметил Евгений Лебедев. - Они дают возможность передавать онлайн сигнал в Городской центр управления пассажирскими перевозками, который в скором времени начнет свою работу.



Касательно автобусов большой вместимости, замглавы администрации по транспорту напомнил, что последняя закупка производилась в 2015 году, поэтому в настоящее время идёт процесс закупки 100 новых автобусов, оснащенных системой кондиционирования. Весь транспорт является низкопольным и так же, как и трамваи, имеет в салоне камеры видеонаблюдения.

- В наших дальнейших планах - создать в центре Ростова экологически чистую зону, - рассказал замглавы. - Она будет включать в себя улицу Станиславского, по которой ходят трамваи, Большую Садовую, по ней мы планируем пустить автобусы на газомоторном топливе. И, наконец, улицу Красноармейскую, на которой значительно сократится количество маршруток, их заменят на автобусы большой вместимости и троллейбусы.



Также электротранспорт планируют запустить по улице Малиновского. При проектировании путепровода в районе станции «Ростов-Западный» предусмотрены опоры контактной сети для троллейбусов.