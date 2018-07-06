На улице Горького в Ростове могут обособить движение трамваев



На улице Горького в Ростове могут обособить движение трамваев. Проблему рассмотрит департамент транспорта Ростова после завершения чемпионата мира.



В июне запрос губернатору направил активист Артемий Зайцев. После сбора 2 тысяч 200 подписей он адресовал обращение губернатору Ростовской области с просьбой рассмотреть данный вопрос. Письмо поступило лично в руки главы региона и в министерство транспорта.



Вскоре пришел ответ, что обращение будет рассмотрено после завершения чемпионата мира.