На улице Горького в Ростове могут обособить движение трамваев
На улице Горького в Ростове могут обособить движение трамваев. Проблему рассмотрит департамент транспорта Ростова после завершения чемпионата мира.
В июне запрос губернатору направил активист Артемий Зайцев. После сбора 2 тысяч 200 подписей он адресовал обращение губернатору Ростовской области с просьбой рассмотреть данный вопрос. Письмо поступило лично в руки главы региона и в министерство транспорта.
Вскоре пришел ответ, что обращение будет рассмотрено после завершения чемпионата мира.