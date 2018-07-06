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На улице Горького в Ростове могут обособить движение трамваев

На улице Горького в Ростове могут обособить движение трамваев
На улице Горького в Ростове могут обособить движение трамваев. Проблему рассмотрит департамент транспорта Ростова после завершения чемпионата мира.

В июне запрос губернатору направил активист Артемий Зайцев. После сбора 2 тысяч 200 подписей он адресовал обращение губернатору Ростовской области с просьбой рассмотреть данный вопрос. Письмо поступило лично в руки главы региона и в министерство транспорта.

Вскоре пришел ответ, что обращение будет рассмотрено после завершения чемпионата мира.

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  1. Гость Сергей

    Сегодня, 17:13

    Там без трамваев пробки. А если еще и эту полосу забрать, то по Горького не проехать будет. В чем тогда смысл раширения был? На Конной Армии бурдюром уже выделили... пробка от комбайна до Шолохова. Для чего спрашивается трамваям даже схему движения поменяли и где результат?

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