На улице Береговой в Ростове ограничат движение





В Ростове 5 мая ограничат движение транспорта на улице Береговой. Из-за торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Южного военного округа, с 6 до 17 часов нельзя будет проехать на участке проспект Сиверса - Богатяновский спуск.



Напомним, что в этот же день с 6 утра до полуночи будут закрыты для движения Театральная площадь, проспект Театральный на участке от улицы М. Горького до Социалистической, М. Горького - Ченцова на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни, а также улица Советская.