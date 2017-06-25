На Украине сотрудники СБУ задержали военного, служившего в Ростовской области





На Украине сотрудники СБУ совместно с военными задержали разведчика, служившего в Ростовской области.



22-летний Виктор Агеев был взят в плен 24 июня под Луганском, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на источник в военных кругах Украины. По предварительным данным, молодой человек служил по контракту в Батайске.



Как сообщает издание, в районе села Желобок Луганской области произошло боевое столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики. В бою был убит командир ополченцев, а четыре солдата попали в плен.



Среди задержанных оказался 22-летний уроженец Алтайского края Виктор Агеев. По предварительным данным, в 2015-2016 году молодой человек служил по призыву в части в Новочеркасске. Завершив срочную службу, он подписал контракт.



Мать Виктора Агеева утверждает, что новым местом его службы был город Батайск.