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На Украине сотрудники СБУ задержали военного, служившего в Ростовской области

На Украине сотрудники СБУ задержали военного, служившего в Ростовской области

На Украине сотрудники СБУ совместно с военными задержали разведчика, служившего в Ростовской области.

22-летний Виктор Агеев был взят в плен 24 июня под Луганском, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на источник в военных кругах Украины. По предварительным данным, молодой человек служил по контракту в Батайске.

Как сообщает издание, в районе села Желобок Луганской области произошло боевое столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики. В бою был убит командир ополченцев, а четыре солдата попали в плен.

Среди задержанных оказался 22-летний уроженец Алтайского края Виктор Агеев. По предварительным данным, в 2015-2016 году молодой человек служил по призыву в части в Новочеркасске. Завершив срочную службу, он подписал контракт.

Мать Виктора Агеева утверждает, что новым местом его службы был город Батайск.

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