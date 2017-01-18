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На участке трассы М-4 «Дон» закрыто движение для грузовиков, следующих из Ростова в Новобатайск

На участке трассы М-4 «Дон» закрыто движение для грузовиков, следующих из Ростова в Новобатайск
Из-за ремонта на участке трассы М-4 «Дон» для грузовых автомобилей, следующих из Ростова в Новобатайск, закрыто движение. Ограничение связано с реконструкцией участка пути со строительством разноуровневой транспортной развязки в районе села Самарское и Новобатайска. Развязка должна обеспечить безопасный выезд на федеральную трассу для жителей этих населенных пунктов.

16 января движение для легкового транспорта и пассажирских автобусов по временной дороге было открыто. Грузовой транспорт продолжит следовать по объездному пути с перепробегом в 14 километров – через развязку М-4 «Дон» на населенные пункты Бурхановка и Степнянский.
Как пояснили в правительстве региона, временные неудобства закончатся с вводом в эксплуатацию транспортной развязки. Работы должны быть завершены в 2017 году.

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