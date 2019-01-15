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На уборку вуза и общежитий РГУПС потратит почти 17 миллионов

На уборку вуза и общежитий РГУПС потратит почти 17 миллионов
Ростовский государственный университет путей сообщений выделил 16 880 995 рублей на уборку вуза и общежитий в течение года. Такая информация появилась на портале госзакупок.

В документах сказано, что подрядчик будет предоставлять услуги по уборке помещений с 15 февраля 2019 года по 14 февраля 2020 года.

Наводить чистоту нужно в корпусах, где проходят занятия, а также в общежитиях, ремонтно-строительном отделе, отделе главного энергетика и во Дворце культуры университета. К тому же, убираться надо в складских помещениях и на закрытой автостоянке.

Исполнитель обязан закупить средства для чистки пола, туалетов, окон, витрин, зеркал, хромированных и стальных поверхностей, гранита, керамогранита и керамической плитки.

Заявки на участие принимались до 15 января. Победителя объявят 18 января.

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