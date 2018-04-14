На уборку Театральной площади во время ЧМ потратят почти 10 млн рублей





Фан-зона, которую обустраивают к ЧМ на Театральной площади в Ростове, потребовала очередных финансовых вливаний.



На этот раз 10 миллионов рублей выделяют на уборку площади. Городская дирекция по подготовке мундиаля ищет подрядчика, который с 14 июня по 17 июля, будет следить за чистотой на главной площади города. Максимальная цена контракта составляет 9 761 000 рублей.



Согласно условиям контракта, подрядчик должен заниматься мытьём столов, стульев, уборкой и вывозом мусора. В обязанности исполнителя также входит поддержание чистоты в туалетах, зонах питания и курения. В сумму контракта также входят генеральные уборки во всех временных административных помещениях, на VIP-трибунах, в помещениях для волонтёров и персонала.



В распоряжение подрядчика должно быть специальное оборудование и инвентарь, химические средства, используемые во время уборки, не должны иметь резкого запаха.



Напомним, что на организацию фан-зоны уже выделили 150 млн руб. Кроме того, ещё 80 млн руб. потратят на развлекательную программу и 20 млн руб. - на оформление зоны.



Для обычных ростовчан эти суммы кажутся астрономическими. Особенно для тех, чей месячный заработок не превышает 20 тысяч рублей или для молодой семьи, копящей на собственное жильё или для тех, кто, обращаясь в благотворительные фонды, оббивая всевозможные инстанции, пытается собрать средства на дорогостоящую операцию своему ребёнку. Но у всех на уме только футбольный праздник. С трудом верится, что эти затраты будут оправданы. Да и какое дело до этого праздника тем, чья голова занята повседневными заботами о семье, родителях, детях.