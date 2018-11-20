На троих дончан завели дело за вырубку деревьев вдоль железной дороги



Фото: Priroda.permkrai.ru

На троих жителей Ростовской области возбудили уголовное дело за незаконную вырубку деревьев вдоль железной дороги.



Мужчины срубили на дрова ясени и белые акации, служившие защитой ж/д путей от ветров, снежных и песчаных заносов.

- Во время перевозки спиленных деревьев нарушители были задержаны сотрудниками транспортной полиции, - рассказали в Южной транспортной прокуратуре. - Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более 40 тысяч рублей.



В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, если это деяние совершено группой лиц».



Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.