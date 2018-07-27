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На трех улицах Ростова ограничат движение до середины октября

На трех улицах Ростова ограничат движение до середины октября
В Ростове на два с половиной месяца ограничат движение транспорта по трём улицам. Ограничение вводится из-за строительства кабельной линии к многоквартирному дому на улице 1-й Конной Армии.

С 20 августа нельзя будет проехать по правой полосе проспекта Шолохова на участке от 14-й Линия до площади Энергетиков. Проезд также будет закрыт на 14-й Линии от проспекта Шолохова до улицы Текучева и на 1-й Конной Армии на отрезке от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.

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