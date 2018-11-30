На трассе в Ростовской области задержали 9 тонн субпродуктов с поддельными документами





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержали продукты с липовыми документами. Об этом 4 декабря сообщили в региональном управлении ветеринарии.



По информации ведомства, на 993-м километре полицейские задержали грузовик «ДАФ». В его кузове перевозили крупную партию свиных и говяжьих субпродуктов.

- Водитель автомобиля сообщил, что везет 8 820 килограммов мясной продукции из Краснодарского края в Оренбургскую область, - рассказали в управлении ветеринарии. - Однако, согласно данным ГИС «Меркурий», груз с теми же параметрами уже прибыл в пункт назначения.



Водителя большегруза привлекли к ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства.

Управление ветеринарии также начало проверку по факту манипуляций с документами.