Авторизация

Регистрация


  • USD 59.18
  • EUR 68.92
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

На трассе Ростов – Волгодонск из-за тумана рекомендуют ограничить движение транспорта

На трассе Ростов – Волгодонск из-за тумана рекомендуют ограничить движение транспорта

На трассе Ростов – Волгодонск из-за тумана ГИБДД рекомендует ограничить движение транспорта.
- Госавтоинспекция рекомендует ограничить движение пассажирского транспорта на участке от Семикаракорска до Волгодонска, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В Госавтоинспекции водителям также рекомендуют при неблагоприятных метеорологических условиях выбирать соответствующую дорожным условиям скорость, увеличивать дистанцию до впереди движущегося транспорта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.