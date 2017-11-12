На трассе Ростов – Волгодонск из-за тумана рекомендуют ограничить движение транспорта
На трассе Ростов – Волгодонск из-за тумана ГИБДД рекомендует ограничить движение транспорта.
- Госавтоинспекция рекомендует ограничить движение пассажирского транспорта на участке от Семикаракорска до Волгодонска, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
В Госавтоинспекции водителям также рекомендуют при неблагоприятных метеорологических условиях выбирать соответствующую дорожным условиям скорость, увеличивать дистанцию до впереди движущегося транспорта.