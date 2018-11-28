На трассе Ростов - Ставрополь сняли ограничение движения



На трассе Ростов - Ставрополь сняли ограничение движения. Проезд по участку дороги от 106-го до 181-го километра трассы снова разрешен.



Тем не менее из-за снегопада и гололеда 1 декабря с 18.30 ограничили движение общественного транспорта на автодороге Ростов - Таганрог. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Напомним, из-за снегопада 30 ноября ограничили движение на участке автодороги Ростов - Ставрополь. Проезд для машин перекрыли между 106-м и 181-м километрами трассы.